Noch ein Google-Standort in Zürich

(Quelle: Swiss Prime Site)

2. Juni 2021 - Swisscom zieht bald aus, Google kommt 2023: Vorher soll das Gebäude an der Zürcher Müllerstrasse umfassend saniert werden.

Lange Jahre hat Swisscom ausgedehnte Büroräumlichkeiten an der Müllerstrasse 16/20 in Zürich gemietet. Jetzt will Google diese übernehmen und damit seinen vierten Standort in Zürich etablieren, wie der aktuelle Besitzer der Liegenschaft mitteilt: Swiss Prime Site hatte das Gebäude 2018 von einem Immobilienfonds von Credit Suisse Asset Management übernommen. Der Mietvertrag mit Swisscom läuft diesen Sommer aus und wird nicht verlängert. Swisscom will die Mitarbeitenden, die bisher an der Müllerstrasse tätig waren, auf andere Zürcher Standorte verteilen.Mit Google Schweiz hat Swiss Prime Site einen neuen Alleinmieter gefunden. Wie viele und welche Google-Mitarbeitende dereinst an der Müllerstrasse ihrer Tätigkeit nachgehen werden, gab Google bisher nicht bekannt. Swisscom hat am Standort Arbeitsplätze für 650 Mitarbeitende.Bevor Google die Räumlichkeiten vermutlich 2023 übernimmt, soll das 1980 errichtete Gebäude mit einer Mietfläche von rund 15'000 Quadratmetern innen und aussen für einen hohen zweistelligen Millionenbetrag umfassend saniert werden, wozu auch der vollständige Rückbau bis auf die Tragstruktur gehört. Swiss Prime Site will die Transformation der Liegenschaft im Sinn der integralen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft durchführen und sieht die Sanierung als Leuchtturmprojekt für nachhaltiges und modernes Bauen. So sollen zum Beispiel abgebaute Materialien katalogisiert und wo immer möglich wiederverwendet werden.Auch Lucas Stolwijk, EMEA Regional Workplace Services Manager bei Google , lobt das Projekt: "Die zentrale Lage der Liegenschaft, sowie die Nähe zu unseren anderen Standorten in der Stadt Zürich, waren die durchschlagenden Argumente für uns und unsere Mitarbeitenden. Weiter überzeugte uns das Konzept von Swiss Prime Site Immobilien, das Gebäude auf den neusten Stand der Technik sowie den höchstmöglichen Standard in Bezug auf Nachhaltigkeit zu transformieren. Wir freuen uns weiter in den Standort Zürich zu investieren und unsere Zusammenarbeit mit lokalen Partnern im hiesigen Innovations-Ökosystem weiter zu stärken." (ubi)