Swisscom-Roaming-Pakete sind neu ein Jahr gültig

(Quelle: iStock Photo)

1. Juni 2021 - Bei Swisscom stehen Änderungen bezüglich Roaming an. Neu verfallen Daten-Roaming-Pakete nicht länger nach 30 Tagen, sondern sind ein Jahr gültig. Die kleinsten Datenpakete werden dafür nicht mehr angeboten.

Mehr oder weniger in aller Stille hat Swisscom seine Roaming-Konditionen angepasst. Hintergrund sind laut der Vergleichsplattform Moneyland.ch, die über die Änderungen informiert, neue Gesetze und Verordnungen rund um das Thema Roaming, die per 1. Juli 2021 in Kraft treten und die unter anderem festlegen, dass Daten-Roaming-Pakete nicht mehr nach 30 Tagen verfallen dürfen. Dies wird nun von der Swisscom aufgenommen – Roamingpakete sind neu 12 Monate gültig, sofern die Inklusiveinheiten nicht vorher aufgebraucht werden. Auf die Frage, warum nicht proaktiv über die Änderungen informierte wurde, erklärt Swisscom übrigens, das aufgrund der ab dem 1. Juli gültigen FMG-Revision nur "kleinste Anpassungen vorgenommen" wurden. Gleichzeitig weiss man, dass die Änderungen bezüglich Roaming-Fristen von den Telcos nur zähneknirschend hingenommen werden.Konkret sieht das Angebot nun so aus, dass das Surfen in Europa mit einem Paket bestehend aus 1 GB 14.90 Franken kostet, 3 GB gibt es für 39.90 Franken und 10 GB für 89.90 Franken. In einigen Ländern insbesondere in der Balkan-Region (Bosnien Herzegowina, Kosovo, Serbien), wo die Wurzeln vieler in der Schweiz wohnhaften Personen liegen, liegen die Preise mit 19.90, 49.90 und 99.90 Franken etwas höher. In der Zone "Welt 1", wo beliebte Reiseländer wie Australien, Brasilien, Kanada, Singapur, Thailand und die USA dazugehören, entsprechen die Preise der Balkan-Region, liegen also bei 19.90, 49.90 und 99.90 Franken für 1, 3 und 10 GB – wobei das grösste Paket 20 Franken teurer ist als bis anhin. Für die Länder der Welt 2 (u.a. Costa Rica, Tunesien oder Vietnam) verlangt Swisscom für 200 MB 14.90 Franken und für 1 GB 59.90 Franken.Gleichzeitig werden ab dem ersten Juli die kleinsten bislang erhältlichen Datenpakete nicht mehr angeboten. Konkret verschwinden werden die Optionen "50 MB Welt 2" sowie "200 MB Welt 1" für jeweils 6.90 Franken und "200 MB EU" für 4.90 Franken. Ebenfalls verschwindet der 10-MB-Standardtarif, der bislang ohne gebuchtes Datenpaket verrechnet wurde. Ab dem 1. Juli ist Surfen im Ausland nur noch mit einem Datenpaket möglich. Und: Die Optionen "World Option Flex" und "Travel Voice Option" werden definitiv eingestellt, man informiere die betroffenen Kunden direkt, so Swisscom. Eine Anpassung gibt es ausserdem beim Inone Mobile Basic Data Paket 1 GB. Bei diesem wird der Preis von 10 auf 5 Franken halbiert, dafür ist es neu nur noch 30 Tage in der Schweiz und Liechtenstein gültig, aber nicht mehr in der EU.