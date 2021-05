Award-Ehren für ICT-Talentförderprojekt ICT Scouts/Campus

(Quelle: EHB/Ben Zurbriggen)

25. Mai 2021 - Der Enterprize, eine Auszeichnung der SVC Stiftung für das Unternehmertum und des Eidgenössischen Hochschulinstituts für Berufsbildung, geht dieses Jahr an ICT Scouts/Campus, ein Projekt, das sich um den Nachwuchs in der hiesigen ICT-Branche kümmert.

Mit dem Enterprize-Preis zeichnen die SVC Stiftung für das Unternehmertum und das Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) herausragende Projekte in der beruflichen Aus- und Weiterbildung aus. Heuer wurde der Preis zum siebten Mal verliehen und ging an das Projekt ICT Scouts/Campus des gleichnamigen Fördervereins. Nebst der Enterprize-Trophäe konnte das Siegerprojekt einen Preis von 10'000 Franken entgegennehmen.



Zu überzeugen vermochte ICT Scouts/Campus gemäss Mitteilung mit seinem Ansatz der Suche und Förderung von MINT-Talenten (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) sowie deren Vernetzung mit Ausbildungsbetrieben und Institutionen. Gescoutet wird dabei in Schulen der Mittelstufe systematisch nach Jugendlichen, die eine Affinität zu MINT-Themen, insbesondere zur Informatik, aufweisen. Dabei geht es nicht um die besten Mathematiknoten, sondern um logisches und analytisches Denkvermögen sowie Herzblut. Etwa 7 bis 8 Prozent der gescouteten Schüler werden in den ICT Campus eingeladen. Zurzeit umfasst das Förderprogramm circa 300 Talente. "Das Projekt überzeugt mit einem Konzept, das auf kontinuierliche Betreuung und Begleitung der Jugendlichen setzt. Die Schüler werden von Beginn des Berufswahlprozesses in der 7. Klasse bis zum Eintritt in die Lehre begleitet", so Michael Fahrni, Jury-Präsident und Präsident der SVC Stiftung für das Unternehmertum.



Insgesamt wurden über 60 Projekte eingereicht, die von einer Fachjury bewertet wurden. Massgebend waren dabei Kriterien wie Wirkungsgrad, Innovationsgehalt und unternehmerisches Handeln. (abr)