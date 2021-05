Twitter nimmt User-Verifizierung wieder auf

(Quelle: Twitter)

21. Mai 2021 - Demnächst können Twitter-Accounts wieder verifiziert werden. Die Funktion bleibt allerdings ausgesuchten Nutzerkategorien wie Behörden, Unternehmen oder Promis vorbehalten.

Bis vor etwa drei Jahren konnten Twitter-Nutzer ihre Identität verifizieren lassen, was durch ein entsprechendes Häkchen im Profil angezeigt wurde. Die im Sommer 2016 eingeführt Echtzeitprüfung wurde dann aber bereits Ende 2017 wieder auf Eis gelegt, da die Verifizierung teilweise falsch verstanden und als Qualitätslabel betrachtet wurde.Jetzt will Twitter damit wieder loslegen, wie der Konzern via Blog mitteilt . Neu kann sich aber nicht mehr jedermann verifizieren lassen, sondern nur noch ausgesuchte Personengruppen. Dazu zählen Regierungen, Unternehmen, Marken und Organisationen, Medienhäuser und Journalisten, Künstler, Sportler. Hinzu kommen Aktivisten und anderweitige, nicht näher bezeichnete einflussreiche Personen. Ausserdem sollen in Zukunft auch Wissenschaftler dazukommen und im Verlauf des Jahres will man die Kategorien zusätzlich ergänzen.Im Verlauf der kommenden Wochen soll in den Kontoeinstellungen eine entsprechende Funktion bereitgestellt werden, die Schritt für Schritt durch den Verifizierungsprozess führt. (rd)