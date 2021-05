Apple sperrte 2020 470'000 Entwickler-Accounts

(Quelle: Apple)

12. Mai 2021 - Für die Sicherheit im App Store geht Apple streng gegen Betrug und Datenkraken vor. 2020 wurden fast eine halbe Million Entwicklerkonten gesperrt.

Apple hat Zahlen zu seinen Schutzmechanismen im App Store veröffentlicht und pocht dabei natürlich auch auf den grossen Aufwand, den man in den Schutz seiner Nutzerschaft investiert. Im April 2021 hatte Google die Zahlen der Prüfung aller Apps und Entwickler im eigenen Android Play Store bekanntgegeben ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Der Suchriese hatte aufgrund mangelhafter Compliance knapp eine Million Apps nicht für den Store zugelassen und mehr als 100'000 Entwickler-Accounts geschlossen.Und auch bei Apple sind die veröffentlichten Zahlen durchaus beeindruckend. So haben man etwa potenzielle Finanzbetrugsfälle mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar verhindert. Weiter hat man im Jahr 2020 die Eingabe von mehr als 1 Million Apps und eine knappe Million Updates abgelehnt. Als Gründe gibt Apple mangelhafte oder mangelnde Funktionen an, wie etwa das Fehlen einer Moderation von nutzergenerierten Inhalten in einer App. Bei den schwereren Fällen problematischer Apps, etwa wenn es um Betrug oder versteckte Features geht, die Daten abgreifen wollen, musste Apple derweil 48'000 Mal intervenieren und die Eingabe des Entwicklers ablehnen. Und in mehr als 150'000 Fällen wurden Eingaben abgeschmettert, weil die Entwickler die User in undurchsichtige Käufe verwickeln oder sie spammen wollten.