Die moderne Version der Telefonspinne im Test

(Quelle: Kandao, Owl Labs)

11. Mai 2021 - "Swiss IT Magazine" hat die zwei Konferenz-Call-Kamerasysteme Kandao Meeting 360° Pro (links) und Meeting Owl Pro USB 360° einem ausführlichen Vergleichstest unterzogen.

Während die Tage der klassischen Telefonspinne für Konferenz-Calls gezählt sein dürften, gibt es durchaus einen Markt für die moderne Version der Telefonspinne, nämlich 360-Grad-Videokonferenzsysteme mit Kamera, Mikrofonen und Lautsprechern. "Swiss IT Magazine" hat daher für die aktuellen Ausgabe 5 die beiden Produkte Kandao Meeting Pro des chinesischen Herstellers Kandao sowie die Meeting Owl Pro von Owl Labs getestet.Während das Erscheinungsbild der Meeting Owl als durchaus auffällig beschrieben werden darf, ist die Kandao Meeting Pro eher unscheinbar. Bezüglich der Aufgaben, die sie erledigen, unterscheiden sich die beiden Geräte derweil kaum. Sie bieten einen durchgehenden 360-Grad-Panoramablick auf den gesamten Raum ohne Blindpunkt sowie mehrere auf alle Seiten ausgerichtete Mikrofone und Lautsprecher. Trotzdem könnte der Unterschied zwischen den beiden Geräten kaum grösser sein. Es beginnt beim Preis – die Meeting Owl kostet stattliche 1330 Franken, während es die Kandao Meeting Pro für rund 850 Franken gibt – und zieht sich weiter über die Anschlüsse bis hin zur Einrichtung.Welches Gerät im Test wie abgeschnitten hat, wo die modernen Telefonspinnen punkten konnten und wo man Abstriche in Kauf nehmen muss und welches Gerät schlussendlich zum Sieger erkoren wurde, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe 5 von "Swiss IT Magazine". Noch kein Abo? Hier können Sie ein kostenloses Probe-Abonnement lösen. Zudem finden Sie den Test hier auch online . (abr)