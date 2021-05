Neue Klapp-Smartphones von Samsung geleaked

(Quelle: Twitter/@TheGalox_)

3. Mai 2021 - Auf geleakten Bildern sind die neuen faltbaren Smartphones von Samsung, das Galaxy Z Flip 3 und das Galaxy Fold 3 erstmals sichtbar.

Bei Samsung sollen, nachdem der Hersteller bei seinem letzten Launch Event nur reguläre Smartphones vorgestellt hatte, gleich zwei faltbare Geräte in der Pipeline sein: Zum einen das Galaxy Fold 3 und zum anderen das Galaxy Z Flip 3. Während das Fold 3, wie es dem Namen zu entnehmen ist, zwei Vorgänger hat, gibt es vom Z Flip bisher nur ein Modell. Dieses ist jedoch zusätzlich in einer 5G-Version erschienen, wesshalb beim kommenden Gerät von der dritten Generation gesprochen wird, so "Letsgodigital" ( via "Techradar"). Nun sind auf dem Twitter Account @TheGalox_ erste Bilder und einige Informationen zu den beiden Geräten geleaked worden.