LTSC-Version von Office 2021 für Windows und MacOS als Preview verfügbar

(Quelle: Microsoft)

23. April 2021 - Microsoft hat die jüngste LTSC-Version von Office 2021 für Windows und MacOS als Public Preview freigegebenen. Dabei handelt es sich um die klassische Büro-Suite, die man durch einmalige Zahlung erwirbt.

Microsoft hat die sogenannte Long Term Servicing Channel (LTSC) Version von Office 2021 als für jedermann zugängliche Vorabversion veröffentlicht. In der betreffenden Blog-Ankündigung spricht Microsoft auch von der perpetual Version. Gemeint ist damit die klassische Ausführung des Office-Pakets, die man einmal bezahlt und dann ohne weitere Gebühren nutzen kann.Anders als die Cloud-Variante Microsoft 365, für die man so lange Updates und Bugfixes erhält, wie man die monatlichen Gebühren abführt, wird die LTSC-Variante lediglich während fünf Jahren mit Updates versorgt. Microsoft ist offensichtlich bestrebt, so wenige wie möglich davon abzusetzen beziehungsweise so viele Nutzer wie nur möglich zum Umstieg auf das Cloud-basierte Office-Abo zu bewegen. Entsprechend wird in der Ankündigung betont, diese perpetual Version, sei für Unternehmensrechner konzipiert, auf denen keine Feature-Updates akzeptiert werden könnten oder für Rechner in Produktionsanlagen, die gar nicht mit dem Internet verbunden seien.Was das Feature Set von Office 2021 anbelangt, so wird die neue Ausführung über die Anwendungen der Vorgängerversion verfügen, aber eine bessere Performance und Accessability aufweisen. Dazu verfügt sie über ein Subset jener Microsoft-365-Features, die da in letzter Zeit ausgerollt wurden. Eine Liste mit allen Neuerungen steht bis anhin noch nicht zur Verfügung. Bekannt ist lediglich, dass Teams in der kostenlosen Variante enthalten sein wird, während das Office Telemetry Dashboard aus dem Setup gekipppt und nun als separater Download angeboten wird. Dazu werden die Apps über Dark-Mode-Unterstützung verfügen.Weitere Informationen zur Installation der LTSC-Versionen von Office 2021 für Windows und MacOS stehen hier zur Verfügung. (rd)