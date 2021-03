HTTPS wird mit Chrome 90 zum Standard

(Quelle: Pixabay)

25. März 2021 - Google kündigt an, dass ab Chrome 90 HTTPS zum Standard in der Adressleiste wird. Dass soll die Privatsphäre verbessern und für mehr Geschwindigkeit sorgen.

Google hat über den Chromium-Blog angekündigt , dass mit der Lancierung von Chrome 90 HTTPS in der Adresszeile zum Standard wird. Das bedeutet, dass Chrome nach der Eingabe einer URL ohne das dazugehörige Protokoll – beispielsweise itmagazine.ch – direkt die HTTPS-Variante dieser Seite aufruft. Falls HTTPS von der Seite nicht unterstützt wird, wird erst in einem zweiten Schritt die HTTP-Seite geöffnet.Die Entwickler von Chrome versprechen dadurch einerseits eine verbesserte Privatsphäre für den User dank der Verschlüsslung, zum anderen aber euch optimierte Ladezeiten.Die Änderung wird zuerst in der Version 90 von Chrome für den Desktop und für Android umgesetzt, Chrome für iOS soll kurz darauf folgen. (mw)