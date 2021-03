Getestet: Der Schweizer Messenger Teleguard und das Acer ConceptD 3 Ezel Pro

(Quelle: Acer)

25. März 2021 - Swisscows hat mit Teleguard eine weitere Alternative zu Whatsapp veröffentlicht. Wir haben uns die Lösung angeschaut, genauso wie Acers ConceptD 3 Ezel Pro (Bild) – ein Notebook für Kreative.

Seit Whatsapp die Anpassungen seiner Datenschutzrichtlinien Anfang 2021 bekanntgegeben hat, ist es zu einem wahren Benutzer-Exodus gekommen. Nicht selten landeten die abgewanderten User dann bei Threema, einer kostenpflichtigen Schweizer Alternative, bei der der Datenschutz gewährleistet ist. Ende Januar dann stellte der Schweizer Suchmaschinenbetreiber Swisscows Teleguard vor, einen kostenlosen Messenger, der ebenfalls grossen Wert auf die Datenschutz-Thematik und auf Sicherheit legt."Swiss IT Magazine" hat nun für die März-Ausgabe getestet, ob Teleguard als Alternative zu Whatsapp taugt. Unser Fazit: Sicherheit und Datenschutz haben einen Preis, und dieser Preis lautet Usability. Ob der Messenger nichtsdestotrotz brauchbar ist, kann man im kompletten Test von Teleguard hier nachlesen Ebenfalls fürs März-Heft haben wir ausserdem das Acer ConceptD 3 Ezel Pro getestet – ein Notebook, mit dem sich der Hersteller an Kreative richtet. Das Besondere an dem Gerät ist sein Display, das dank aufwändiger Scharnier-Konstruktion in praktisch jede erdenkliche Position gebracht werden kann. Das sieht zwar durchaus beeindruckend aus, ist allerdings nur beschränkt praktisch. Wo das Gerät dafür überzeugt hat, und wie unser Gesamtfazit für das Notebook ausgefallen ist, kann man hier nachlesen Beide Testberichte finden sich ausserdem wie erwähnt in der März-Printausgabe. Noch kein Abo? Hier bekommen Sie kostenlos ein Probeabo . (mw)