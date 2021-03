Noch mehr neue Teams-Features

(Quelle: Microsoft)

24. März 2021 - Die Feature-Roadmap für Microsoft Teams zählt für den April 2021 eine Fülle von Neuerungen und Verbesserungen auf.

Microsoft arbeitet unermüdlich an Verbesserungen und Erweiterungen für die Kollaborations-, Messaging- und Konferenzplattform Teams. Wie die Roadmap zeigt, sind in den kommenden Wochen diverse neue Features zu erwarten. So sollen Teams-User künftig gezielt auf einzelne Messages antworten können. Dabei wird, wie bei anderen Instant Messengern üblich, die Originalnachricht der Antwort beigefügt, sodass der Kontext gewahrt bleibt.Eine zweite Neuerung betrifft die Teilnahme an Teams-Meetings. Künftig soll man einem Meeting auch durch Eingabe eines digitalen Codes beitreten können. Verbessert wird der Emoji-Picker: Neu wird die Auswahl des passenden Emojis durch einen Kategorie-Selektor und einen Short-Code-Picker erleichtert. Und es sollen statt wie bisher 85 neu 800 Emojis zur Wahl stehen.Vielleicht etwas bedeutender als der Emoji-Picker ist die Möglichkeit zur elektronischen Bescheinigung. Microsoft will dazu mit Digital-Signature-Plattformen wie Adobe Sign und Docusign sowie weiteren Providern zusammenarbeiten, um in der Approval-App nativ digitale Signaturen und entsprechende Workflows anzubieten.Die hier erwähnten Features stehen allesamt für den April 2021 auf der Microsoft-365-Roadmap. Dazu kommen diverse weitere Neuerungen wie Timer für Breakout Rooms, KI-basierte Verbesserungen für die Umfragefunktion und die Möglichkeit, den Zugang zu Meetings für nicht explizit eingeladene Gäste zu blockieren. (ubi)