Boom bei Blockchain-Weiterbildungen: Konsortum will Qualität sicherstellen

(Quelle: Hochschule Luzern)

22. März 2021 - Die Nachfrage nach Weiterbildungen in Bereich Blockchain steigt sprunghaft an. Ein Konsortium mit Beteiligung der Hochschule Luzern will deshalb für mehr Qualität und Transparenz in der Weiterbildungslandschaft sorgen.