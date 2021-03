Chrome-Browser neu mit Live-Untertitelung

(Quelle: Google)

19. März 2021 - Mit dem Release der Version 89 ist der Chrome-Browser in der Lage, aus einer Audio-Spur automatisch Untertitel zu transkribieren. Vorläufig steht das Feature allerdings nur in Englisch zur Verfügung.

Google hat den Chrome-Browser in der Version 89 veröffentlicht und die Desktop-Version mit dem Live-Caption-Feature ausgestattet. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag erklärt , haben Anwender damit die Möglichkeit, sich in Videos Untertitel anzeigen zu lassen, die quasi in Echtzeit aus der Tonspur transkribiert werden. Die Funktion soll bei Social-Media- und Video-Webseiten ebenso funktionieren wie bei Podcasts, Radio-Inhalten und sogar Chat-Diensten. Einziges Manko: Das Feature funktioniert aktuell nur in englischer Sprache.Die Live Captions stehen auf der Android-Plattform bereits seit längerem zur Verfügung und können nun auch auf der Desktop-Version aktiviert werden. Hierfür muss die Konfigurationsseite chrome://flags geöffnet werden, wo sich der Schalter Live Captions findet, der auf Enabled gesetzt werden muss.Live Captions können in Chrome 89 für Windows, Mac und Linux genutzt werden. Die Windows-Version steht per sofort in unserer Freeware-Library zum Download zur Verfügung. (rd)