Whiteboard-App neu für Teams und Android

(Quelle: Microsoft)

15. März 2021 - Die Kollaborations-App Whiteboard ist neu als Public Preview für Android und Teams verfügbar, damit kann nun über alle grossen Plattformen hinweg an Whiteboards gearbeitet werden.

Die Whiteboard-App, die bereits für den Desktop-Client von Teams verfügbar ist, kommt nun als Public Preview auch für Android und in die Teams-Channels. Whiteboard kann in Teams über das "+"-Zeichen in den oben positionierten Reitern in einem Chat gesucht und geöffnet werden. Im Anschluss erlaubt die App kollaboratrives Zeichnen und Schreiben, das gemeinsame Board wird in der Cloud gespeichert.Auch ist die App neu auf Android verfügbar und erlaubt die Kollaboration mit allen anderen verfügbaren Plattformen. Whitelist ist heute bereits für Web, Windows 10 und iOS verfügbar. Hier geht es zu Whiteboard für Android auf dem Play Store, mehr Informationen sind dem zugehörigen Blogpost von Microsoft zu entnehmen. (win)