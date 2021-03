Apple bietet Foto-Transferservice von iCloud auf Google Fotos

(Quelle: SITM)

4. März 2021 - Apple bietet neu die Möglichkeit, seine Fotos von der iCloud auf Google Fotos zu kopieren. Die Schweiz gehört dabei zu den Startländern, in denen der Service verfügbar ist.

Apple bietet neu einen Service, um seine Fotos und Videos von der iCloud auf Google Fotos zu übertragen. Dies berichtet "Macumors" unter Berufung auf ein Support-Dokument von Apple , in welchem der Prozess beschrieben wird. Das Ganze ist allerdings relativ einfach: Nach dem Besuch respektive dem Login auf privacy.apple.com bekommt man die Option "Eine Kopie deiner Daten übertragen" angezeigt. Fordert man dies an, kann in einem nächsten Schritt ausgewählt werden, wohin die Daten übertragen werden sollen, wobei aktuell als einzig mögliches Ziel Google Fotos angeboten wird, wo es wiederum einen Account und genügend freien Speicherplatz braucht.Wie aus den FAQ zu entnehmen ist, dauert die Übertragung zwischen drei und sieben Tagen. "Wir nutzen diese Zeit, um zu überprüfen, ob die Anfrage von dir gestellt wurde, und um die Übertragung durchzuführen." Und weiter heisst es: "Einige in iCloud-Fotos verfügbare Daten und Formate, zum Beispiel intelligente Alben, Live Photos oder einige RAW-Dateien, sind eventuell nicht verfügbar."Durch die Übertragung wird nichts aus der iCloud Fotobibliothek gelöscht, sondern lediglich eine Kopie erstellt. Somit kann der Dienst als Backup genutzt werden, aber auch für einen Plattformwechsel von iOS auf Android. Der Service ist aktuell nur in ausgewählten Ländern verfügbar, die Schweiz gehört dazu. (mw)