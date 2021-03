Microsoft mit neuen Tools für digitales Teamwork

(Quelle: Microsoft)

3. März 2021 - Einen ganzen Strauss von neuen und verbesserten Anwendungen, Diensten und Plattformen hat Microsoft an der Ignite 2021 vorgestellt. Im Zentrum steht dabei die digitale Zusammenarbeit auch über Unternehmensgrenzen hinweg.

An der virtuellen Hauskonferenz Ignite 2021 hat Microsoft eine ganze Reihe neuer und verbesserter Tools für die digitale Zusammenarbeit angekündigt. Neben Neuerungen bei der schon im Februar vorgestellten Employee-Experience-Plattform Viva ("Swiss IT Magazine" berichtete ) präsentieren die Redmonder die neue Mixed-Reality-Plattform Mesh, Microsoft-365-basierte Lösungen für die hybride Arbeitswelt, diverse neue Funktionen in Azure sowie Verbesserungen bei Dynamics 365.Mit Microsoft Mesh sollen die Teilnehmenden von Online-Meetings und anderen Formen der verteilten Zusammenarbeit das Gefühl erhalten, wirklich zusammen am gleichen Ort zu sein. Die Plattform soll sich von den Unternehmen an die eigenen Bedürfnisse anpassen lassen und bietet für Entwickler flexible Möglichkeiten. Als Beispiel nennt der Hersteller ein Reiseunternehmen, das seinen Kunden virtuelle Besichtiungen von Sehenswürdigkeiten anbietet. Mesh soll dazu in Teams und Dynamics 365 integriert werden.