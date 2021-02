Microsoft enthüllt drei neue Branchen-Clouds

(Quelle: Microsoft)

25. Februar 2021 - Microsoft setzt seinen mit dem Gesundheitswesen und dem Einzelhandel begonnenen vertikalen Cloud-Vorstoss fort und rollt neue Cloud-Pakete für drei weitere Branchen aus.

Microsoft rollt weitere Cloud-Pakete aus, die auf bestimmte vertikale Branchen zugeschnitten sind. So hat das Unternehmen gleich drei weitere dieser Branchen-Clouds, für Finanzdienstleister, Fertigung und Non-Profit-Organisationen, angekündigt . Diese sollen die im Januar angekündigten Microsoft-Cloud-Pakete für das Gesundheitswesen und den Einzelhandel ergänzen.Die Branchen-Clouds bündeln gemeinsame Datenmodelle, Cloud-übergreifende Konnektoren, Workflows, Anwendungsprogrammierschnittstellen sowie branchenspezifische Komponenten und Standards. Sie sind für die Verwendung mit Azure, Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform-Tools und anderen Microsoft-Diensten konzipiert und sollen Front-End-Produktivitätsaufgaben mit Back-End-Datenmanagement verbinden, so Microsoft.Derweil gibt es einige Überschneidungen. So sind einzelne Produktivitäts- und Sicherheitselemente in allen vertikalen Clouds von Microsoft identisch, dazu gehören zum Beispiel Teams, die Office-Apps und Power-BI-Analysen. Aber es gibt auch Funktionen in jeder Cloud, die für bestimmte Branchen einzigartig sind.Die Microsoft Cloud for Financial Services enthält etwa Funktionen wie einen vorgefertigten Loan Manager und ein Tool fürs Banking Customer Engagement. Die öffentliche Vorschau der Cloud für Finanzdienstleistungen ist für März 2021 geplant.