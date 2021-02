Xiaomi bestätigt neue Mi Mix Phones und Tablets

(Quelle: Xiaomi)

9. Februar 2021 - Der Firmenchef bestätigt die Gerüchte, dass Xiaomi einen Relaunch der Mi-Mix-Reihe plant und nach einer langen Pause wieder ins Geschäft mit Android-Tablets einsteigen will.

Der Xiaomi-Chef Lei Jun hat auf Weibo gegenüber der Community verkündet, dass der Hersteller ein neues Release der Mi Mix Smartphones und die Rückkehr in den Tablet-Markt plant ( via "Winfuture"). Der Bestätigung durch den Firmenchef sind zahlreiche Gerüchte und Andeutungen für kommende Geräte vorhergegangen. Xiaomi hat bereits seit mehr als zwei Jahren kein Mi-Mix-Gerät und keine Android-Tablets mehr auf den Markt gebracht. Die Präsentation des Mi Mix Alpha Ende Sommer 2019 und das soeben präsentierte neue Display-Konzept mit vier abfallenden Waterfall-Display-Kanten lassen vermuten, dass Xiaomi sich auf innovative Premium-Geräte fokussieren könnte und das neue, nun angekündigte Mi-Mix-Gerät daher im Hochpreissegment rangiert. Das Unternehmen will die neuen Geräte noch 2021 präsentieren, man darf gespannt bleiben, wohin die Reise führt. (win)