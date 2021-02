Jeff Bezos nimmt als Amazon-CEO den Hut

(Quelle: Amazon)

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Jeff Bezos (Hauptbild), Gründer von Amazon und einer der reichsten Menschen der Welt, gibt die operative Führung seines Unternehmens ab. Dies verkündet der 57-jährige Bezos in einem offenen Brief , der an seine Mitarbeitenden gerichtet ist. Er selbst wolle künftig die Rolle des Executive Chair of the Amazon Board, also des Verwaltungsratspräsidenten, übernehmen und sich dabei auf neue Produkte und Initiativen im Frühstadium fokussieren.Der Wechsel ist auf das dritte Quartal 2021 geplant. Der Abgang von Bezos aus der CEO-Rolle erscheint indes nicht völlig unlogisch: Er hatte sich in den letzten Jahren zunehmend vom Tagesgeschäft zurückgezogen und solche Verantwortlichkeiten delegiert, unter anderem an den AWS-CEO Andy Jassy (siehe Bildstrecke).Jassy steigt denn auch von seiner bisherigen Position als Chef der Cloud-Sparte zum CEO von ganz Amazon auf. Der 53-Jährige ist fast so lange beim Unternehmen wie Bezos selbst. Er stiess 1997 als Marketing Manager zu Amazon und gründete AWS im Jahr 2003 mit damals 57 Mitarbeitenden. Davor hat er am Hardvard College studiert und einen MBA der Harvard Business School erhalten. (ubi)