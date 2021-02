Chrome für Android bringt Tab-Gruppen und Rasteransicht

(Quelle: Pixabay/deepanker70)

1. Februar 2021 - Wie bereits auf dem PC bekommt der Chrome Browser auch auf Android die Möglichkeit, Tabs zu gruppieren. Ebenfalls gibt es neu eine Rasteransicht, in der die Tabs als Kacheln dargestellt werden.

In der ersten Jahreshälfte 2020 präsentierte Google Gruppierungsoptionen für die Tabs in Chrome for Desktop ("Swiss IT Magazine" berichtete ), nun folgt fast ein Jahr später auch der Rollout für Android, wie verschiedene Medien berichten ( via "9to5google"). Damit können auch auf Android-Geräten die Chrome-Tabs übersichtlich gruppiert werden, weiter spendiert Google der Smartphone-Version des Browsers eine neuen Raster-Ansicht für geöffnete Tabs, die damit übersichtlich als Kacheln dargestellt werden. Auf normalen Bildschirmgrössen sollen damit sechs Tabs dargestellt werden können. Die neuen Tab-Gruppen können erstellt werden, indem in der Rasteransicht die Tabs übereinander gezogen werden und damit Gruppen, respektive Stapel, bilden.Wem die Funktion nicht gefallen sollte, kann diese unter chrome://flags und dem Suchbegriff "Grid View" ausschalten. Die Schweiz muss sich offenbar aber so oder so noch etwas gedulden, bisher sind die neuen Features in hierzulande weder im Beta-Build noch im regulären Chrome-Release zu finden. (win)