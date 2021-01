Swisscom lanciert Prepaid-Flatrate für 5 Franken

(Quelle: Swisscom)

27. Januar 2021 - Swisscom will mit einem neuen Prepaid-Angebot in Form einer Flatrate neue Kunden anlocken.

Das neue Prepaid-Angebot von Swisscom soll "alle Aspekte des digitalen Lebens abdecken", so das Unternehmen. Dafür sorgen sollen gleich drei neuen Flatrates, die ab sofort verfügbar sind.Die Bedürfnisse der Kunden im Prepaid-Bereich haben sich in den letzten Jahren stark verändert, so Swisscom weiter. "Vor allem die mobile Datennutzung steigt ungebremst weiter an und der Wunsch nach unlimitierter Nutzung steigt." Das neue Prepaid-Portfolio lehne sich dabei stark ans Inone-Produktuniversum an.So gibt es neu das neue Angebot Inone Mobile Prepaid Go, zusätzlich zum klassischen Prepaid-Angebot. Für 5 Franken (30 Tage) können die Kunden damit überall in der Schweiz unbegrenzt im Internet surfen. Sprich: das neue Inone Mobile Prepaid Go mit der inkludierten Daten-Flatrate (128 kbit/s) erlaubt die Nutzung der Grundfunktionen des Internets in der Schweiz. Zudem sind auch SMS/MMS unlimitiert in der Schweiz und von der Schweiz ins Ausland ohne Aufpreis enthalten.Darüber hinaus umfasst das neue Prepaid-Portfolio zusätzliche Optionen und Pakete für die Telefon- und Datennutzung, das heisst, man kann Pakete fürs In- und Ausland flexibel dazukaufen. Für Erstkunden bieten Swisscom derweil drei verschiedene Flatrates (für 7/30/90 Tage) für Touristen, Kurzaufenthalter und Kunden, die sich nicht vertraglich binden wollen.