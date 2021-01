SAP und Microsoft partnern in Sachen Teams-Integration

(Quelle: SAP)

22. Januar 2021 - Um die Teams-Funktionen in die SAP-Lösungen zu integrieren und die Migration von SAP S/4 HANA auf Azure voranzutreiben, haben Microsoft und SAP ihre Partnerschaft intensiviert.

Der deutsche Softwareriese SAP und Microsoft wollen im Rahmen einer Partnerschaft die Kollaborationslösung Teams mit dem SAP-Produktportfolio integrieren. Daneben wollen die Konzerne das bestehende Kooperationsabkommen zur Einführung von SAP S/4 HANA auf Azure ausweiten. Was die Teams-Integration anbelangt, ist konkret von einer Einbindung in die SAP-Lösungen SAP S/4 HANA, SAP SucessFactors sowie SAP Customer Experience die Rede. Die Umsetzung soll Mitarbeiter produktiver und engagierter machen und auch gemeinschaftliches Lernen erlauben. Die Integration soll bis zum Sommer zur Verfügung stehen.Die Erweiterung der Partnerschaft aus dem Jahre 2019 sieht derweil vor, dass die beiden Unternehmen neue Angebote im Bereich Cloud-Automatisierung und -Integration für SAP S/4 HANA auf Microsoft Azure einführen. Konkret ist von einer vereinfachten Verlagerung von On-Premise-SAP-ERP-Installation auf SAP S4 HANA in der Cloud, erweiterten Gemeinschaftsprojekten mit Kunden und Partnern sowie Investitionen in Plattform und Infrastruktur die Rede."Indem wir die Leistungsfähigkeit von Azure und Teams mit SAP-Lösungen kombinieren, helfen wir mehr Unternehmen, das Potenzial der Cloud auszuschöpfen. Sie können sich somit in Zukunft schneller anpassen und Innovation stärker vorantreiben“, kommentiert Microsoft-CEO Satya Nadella die Partnerschaft mit SAP. (rd)