Teams neu mit Funktion für Genehmigungen

(Quelle: Microsoft)

15. Januar 2021 - Microsoft Teams bietet neu die Möglichkeit, Genehmigungsanfragen direkt aus einem Chat zu versenden, und über die integrierte Approval App wird zudem eine Verwaltung zur Verfügung gestellt.

Microsoft hat das Kollaborationstool Teams mit einer Approval App ausgestattet. Die App dient der Einholung von Genehmigungen und wird automatisch in Teams installiert. Wie Microsoft via Teams-Blog bekanntgibt, ermöglicht das neue Feature, direkt aus einem Chat oder einem Channel eine Genehmigungsanfrage zu erstellen. Dafür muss lediglich eine Bezeichnung, der Empfänger und allenfalls weiterführende Informationen erfasst werden, wobei auch Anhänge unterstützt werden. Der Empfänger wird sodann über die Genehmigungsanfrage informiert und kann zustimmen oder sie ablehnen.Damit man bei vielen Genehmigungsanfragen den Überblick nicht verliert wird in Teams über die Approval App eine Verwaltung zur Verfügung gestellt. Hier werden die Anfragen mit allen nötigen Angaben wie Status, Quelle oder Datum aufgelistet. Schliesslich bietet sich gemäss dem Blog-Eintrag auch die Möglichkeit, den Workflow für Genehmigungen Mithilfe von Power Automate applikationsübergreifend zu steuern.Laut Microsoft ist der Rollout der Approval App bereits im Gang und soll in diesen Tagen abgeschlossen werden. (rd)