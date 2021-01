Microsoft kündigt Surface-Neuheiten für Unternehmenskunden an

(Quelle: Microsoft)

12. Januar 2021 - Microsoft erweitert sein Geräte-Portfolio für Firmenkunden mit dem neuen Surface Pro 7+ for Business. Zudem hat Microsoft bekanntgegeben, dass das Surface Hub 2S mit 85-Zoll-Display ab dem 12. Februar 2021 in der Schweiz ausgeliefert wird.

Mit dem Surface Pro 7+ ergänzt Microsoft das Surface-for-Business-Portfolio. Darüber hinaus wird das Surface Hub 2S in der 85-Zoll-Variante ab dem 12. Februar in der Schweiz ausgeliefert. Firmenkunden können das Kollaborations-Device über autorisierte Surface-Hub-Fachhändler beziehen.Das Surface Pro 7+ soll leistungsstärker als der Vorgänger sein und auch eine längere Batterielaufzeit bieten. Wahlweise ist dieses zudem mit LTE ausgestattet. Das Gerät ist für Geschäftskunden in der Schweiz ab einem Preis von 1049 Franken und mit LTE Advanced ab 1299 Franken im Microsoft Store für Unternehmen oder über autorisierte Fachhändler erhältlich. Für Kunden aus Bildung und Forschung ist eine spezielle Modellvariante des Geräts für 1049 Franken erhältlich. Bildungseinrichtungen können das Surface Pro 7+ über autorisierte Reseller bestellen. Es ist ab sofort vorbestellbar und ab 15. Januar 2021 verfügbar.Ausgestattet mit Intel Core Prozessoren der 11. Generation bleibt das neue Device dem Design der Gerätereihe treu und bietet so die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten als Tablet oder Laptop mit andockbarer Tastatur. Für ein vollwertiges Arbeitsplatz-Set-Up kann das Surface Pro 7+ ausserdem über den USB-A- oder USB-C-Anschluss an einen externen Monitor angeschlossen werden. Daneben sollen 1080p-HD-Kameras, Dolby Atmos Lautsprecher und Dual-Fernfeld-Mikrofone optimale Bedingungen für Videokonferenzen schaffen. Das Surface Pro 7+ ist des Weiteren mit einer entnehmbaren SSD-Festplatte ausgestattet. Die genauen Details zum Surface Pro 7+ bietet dieses Fact Sheet