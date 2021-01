Python ist Programmiersprache des Jahres 2020

6. Januar 2021 - Python hat 2020 am meisten an Beliebtheit gewonnen und wird damit von Tiobe zur Programmiersprache des Jahres gekürt.

Tiobe, Herausgeber des monatlichen Tiobe Programming Community Index, verleiht Python auch 2020 – und damit zum vierten Mal – den Titel der Programmiersprache des Jahres. Der Titel für die beliebteste Programmiersprache wird an die Sprache vergeben, die während dem Jahr am meisten an Beliebtheit gewonnen hat. Python ist mit einem Plus von 2,01 Prozent an der Spitze, C++ erreicht mit einem Plus von 1,99 Prozent einen sehr knappen zweiten Platz und C belegt mit einem Beliebtheitszuwachs von 1,66 Prozent Platz drei im Jahr 2020. Dahinter folgen Groovy (+1,23 %) und R (+1,1 %).



Während Python im Bereich Data Science und Machine Learning eine beliebte Grösse ist, findet die Sprache nun auch vermehrt im Web Development und Back-End-Bereich Anwendung. Wie Paul Jansen, CEO von Tiobe Software erklärt, hält Python nun aber auch in den Bereichen Applications und Embedded Systems Einzug. Er sieht vorgängig zwei Gründe dafür: Die hohe Produktivität und die Leichtigkeit des Erlernens von Python. Beide Faktoren seien massgeblich in einer Welt, in der es an Entwicklern mangelt, so Jansen.