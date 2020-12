Sony feiert 60-jähriges Jubiläum

(Quelle: Sony)

21. Dezember 2020 - Vor genau 60 Jahren eröffnete Sony in der Schweiz seine erste europäische Niederlassung. Mit diesem Schritt begann die Erfolgsgeschichte des Technologie- und Unterhaltungskonzerns aus Japan in Europa.

Rund fünfzehn Jahre nach der Gründung von Sony in Tokio wurde am 16. Dezember 1960 im schweizerischen Zug unter der Leitung von M. Komatsu die erste europäische Niederlassung errichtet. Heute feiert Sony in Europa eine 60-jährige Erfolgsgeschichte."Sony war eines der ersten Technologieunternehmen aus Japan, das sich in Europa niedergelassen hat und entwickelte sich zu einer globalen Marke, welche seit 60 Jahren in Europa erfolgreich ist", so Hideyuki Furumi, Präsident von Sony Europe.Adrian Price-Hunt, Country Head von Sony Schweiz und Österreich, ergänzt: "Wir sind stolz darauf, dass die Expansion Sonys in den europäischen Markt in der Schweiz begann – als erster Standort in Europa. Über die letzten 60 Jahre hat Sony kontinuierlich in den Schweizer Markt investiert. Dies führen wir auch zukünftig fort, durch die Gründung von Sony AI im April sowie durch die Unterstützung regionaler Schweizer Start-ups."Die europäische Niederlassung von Sony AI arbeitet derzeit an der Kombination neuer Sensortechnologien, welche von der Sony Semiconductor Solutions Corporation entwickelt wurden, mit neuen maschinellen Lernmethoden und Roboteraktoren. "Wenn es uns gelingt, das volle Potenzial dieser Sensoren auszuschöpfen, indem wir neue Lern- und Steuerungsalgorithmen sowie die Computerhardware zur richtigen Verarbeitung der Sensordaten entwickeln, glaube ich, dass die daraus resultierenden Systeme neue Anwendungen in Bereichen wie Fabrikautomation, autonomes Fahren oder Drohnen erschliessen werden", erklärt Peter Dürr, Direktor von Sony AI Zürich. (swe)