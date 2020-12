xCloud kommt im Frühling auf PC und iOS

(Quelle: Microsoft)

11. Dezember 2020 - Microsoft kündigt an, den Cloud-Gaming-Service xCloud im Frühling auch für PCs sowie für iOS -Geräte verfügbar zu machen.

Microsoft hat via Blog angekündigt , seinen Cloud-Gaming-Service xCloud im Frühling 2021 auf weitere Geräte zu bringen. Konkret wird xCloud für PCs sowie für iOS-Geräte – also iPhones und iPads – als Beta verfügbar werden, so dass Xbos-Spiele auf diese Endgeräte gestreamt werden können. Auf dem PC geschieht dies via die Xbox App und den Browser, auf iPhones und iPads über den Webbrowser. Voraussetzung dazu ist ausserdem ein Xbox-Game-Pass-Ultimate-Abonnement.Android-Nutzer können bereits seit September dieses Jahres via xCloud über 170 Titel auf ihre Geräte streamen. Wann genau die Beta für PC und iOS startet, ist noch unklar. (mw)