Sunrise offeriert exklusiv 5G-Laptop von Lenovo

(Quelle: Lenovo)

2. Dezember 2020 - Als weltweit ersten 5G-fähigen Convertible von Lenovo bietet Sunrise in der Schweiz exklusiv den Yoga 5G an.

Es handle sich um den weltweit ersten Lenovo-PC mit 5G, verkündet Sunrise vollmundig und hält gleichzeitig fest, das Gerät sei in der Schweiz exklusiv bei Sunrise erhältlich. Konkret geht es um den lüfterlosen Windows-10-Pro-Convertible Yoga 5G, in dem ein Snapdragon-8cx-Chip mit 5G-Modem X55 steckt. Das SoC ist in 7-Nanometer-Bauweise gehalten, verbraucht 60 Prozent weniger Strom als der Vorgänger und soll im Lenovo-Convertible für eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden sorgen. Der Yoga 5G verfügt über 8 GB RAM und bis zu 512 GB Flash-Speicher, wiegt 1,3 Kilo, wartet mit einem 14-Zoll-IPS-Bildschirm mit 400 Nits Helligkeit auf und bietet Dolby-Atmos-Stereolautsprecher.Sunrise empfiehlt zum Yoga 5G naturgemäss seine Business-Mobile-Abos mit unlimitierter Datennutzung. Wer das Gerät zum Preis von 1499 Franken kauft, erhält ein Business-Mobile-Internet-Premium-Abo mit dem höchsten beim Provider erhältlichen 5G-Speed für drei Monate kostenlos dazu. Bestehende Business-Mobile-Kunden können auch eine ihrer Extra-SIM-Karten mit dem neuen Laptop nutzen. (ubi)