Design des Samsung Galaxy S21+ geleakt

(Quelle: Pigtou/xleaks7)

2. Dezember 2020 - Jetzt sind CAD-Renderings des Galaxy S21+ von Samsung aufgetaucht. Das Modell unterscheidet sich im Design praktisch nicht von den anderen Produktvarianten.

CAD-Renderings und Features des bald erwarteten Galaxy S21 und S21 Ultra kursieren schon länger durchs Internet («Swiss IT Magazine» berichtete). Nun wurde auch Neues zum Galaxy S21+ bekannt. Wie der Smartphone-Hüllen-Anbieter Pigtou in einer Coverstory auf seiner italienischen Website unter Berufung auf den Twitter-User xleaks7 meldet , ist die Plus-Variante des Galaxy S21 mit Abmessungen von 161,55x75,6x7,86 Millimeter leicht grösser als das S21 ohne Plus und gleicht damit dem Vorgänger S20+.Das Design ist praktisch identisch mit dem S21 und dem S21 Ultra, mit einer Ausnahme: Der 6,8-Zoll-Bildschirm soll am Rand etwas weniger abgerundet daherkommen als bei den anderen Produktvarianten. Der Bildschirmrahmen dagegen sei bei allen Modellen identisch. Gemäss dem Bericht verfügt das S21+ über drei rückseitige Kameras, darunter die 64-Megapixel-Hauptkamera, und eine 40-Megapixel-Selfiekamera auf der Vorderseite. Und der Akku leistet demnach 5000 Milliampèrestunden. Für die offizielle Ankündigung rechnet Pigtou mit einem Termin Ende Januar 2021. (ubi)