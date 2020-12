Als Word-File getarnter Trojaner für MacOS

(Quelle: Pixabay/Thedigitalartist)

1. Dezember 2020 - Mit Hilfe eines manipulierten Word-Files können Cyber-Kriminelle verschiedene Nutzerdaten von MacOS-Geräten auslesen.

Der Security-Spezialist Trend Micro hat einen neuen Backdoor-Trojaner für MacOS entdeckt, welcher der Hacker-Gruppe Oceanlotus zugeordnet wird. Die Lücke sei von anderen Herstellern bisher noch nicht in ihre Anti-Malware-Lösungen integriert worden, wie Trend Micro berichtet.Der Angriff wird mit einem als Word-File getarntem Zip-Archiv vollzogen, der in den meisten Fällen per Phishing-Mails verschickt wird. Mit einem Trick bei der Dateibezeichnung .doc bringen die Angreifer das Betriebssystem dazu, das File mit einem Open-Command zu öffnen statt wie eine reguläre .doc-Datei von Microsoft Word geöffnet zu werden. In mehreren Schritten wird das Zielgerät infiziert, wodurch die Angreifer verschiedene Nutzerdaten wie etwa MAC-Adresse und Memory-Informationen auslesen können.Die ersten Angriffe mit der Malware sollten offenbar vietnamesische Ziele treffen, da die Inhalte des Word-Files in Vietnamesisch verfasst waren. Als Empfehlung nennt Trend Micro die üblichen Massnahmen: Updates installieren, eine aktuelle Anti-Malware-Lösung nutzen und nie auf unbekannte Anhänge klicken. Eine umfangreiche Beschreibung der Malware und deren Funktionsweise finden sich auf der Website von Trend Micro. (win)