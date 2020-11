Getestet: File-Express, ein Schweizer Übertragungsdienst, und DSM 7.0 Beta

(Quelle: Synology)

18. November 2020 - "Swiss IT Magazine" hat für die aktuelle Ausgabe die Beta des Diskstation Manager 7.0 (Bild) von Synology unter die Lupe genommen. Ebenfalls getestet haben wir File-Express, eine Übertragungslösung à la Wetransfer, der Server ausschliesslich in der Schweiz nutzt.

Jeder, der ein Synology-NAS sein Eigen nennt, dürfte gespannt sein auf den nächsten Major-Release 7.0 der NAS-Software Diskstation Manager (DSM) – nicht zuletzt darum, weil der Hersteller das bislang grösste Update für sein Betriebssystem verspricht. "Swiss IT Magazine" hat sich für die aktuelle Printausgabe die Vorabversion des Betriebssystems bereits angeschaut, und der Beta-Test lässt Gutes erahnen. So gefällt nicht nur die überarbeitete Oberfläche des DSM, sondern auch dessen Geschwindigkeit. Die Web-Oberfläche von DSM 7.0 beispielsweise lädt durchschnittlich rund 40 Prozent schneller als der Vorgänger, und die Startseite ist bei identischem Inhalt gemäss unseren Tests nach weniger als der Hälfte der Zeit geladen. Wo DSM 7.0 sonst noch überzeugen konnte, kann im Beta-Test online nachgelesen werden.Ebenfalls im November-Heft findet sich ausserdem ein Test von File-Express. Bei File-Express handelt es sich um einen Dienst, um grosse Files via Internet zu transportieren. File-Express verspricht dabei, dass die Dateien zum einen verschlüsselt werden, und die Daten zum anderen nur über Server in der Schweiz verschickt werden. Ausserdem gibt es eine Reihe an professionellen Features für Unternehmen, die sich nutzen lassen. Ob sich die gut 8 Franken pro Monat und User (es gibt auch eine Free-Version) damit rechtfertigen lassen, kann hier online nachgelesen werden.Beide Tests finden sich auch in der Printausgabe von "Swiss IT Magazine", zusammen mit vielen weiteren spannenden Inhalten. Noch kein Abo? Dann hier kostenlos ein Probeabo bestellen? (mw)