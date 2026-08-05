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Whatsapp bekommt @alle-Funktion und Neuerungen für Abstimmungen
Quelle: Whatsapp

Whatsapp bekommt @alle-Funktion und Neuerungen für Abstimmungen

Mit drei neuen Features wird die Benutzerfreundlichkeit von Whatsapp verbessert. Neu gibt’s ein Benachrichtigungskommando für alle Chat-Mitglieder sowie mehr Funktionen für Abstimmungen und das Erstellen von Gruppen.
5. August 2026

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In Whatsapp können neu alle Mitglieder von Gruppen unter 32 Personen das Kommando "@alle" nutzen. Damit bekommen alle Personen in einer Gruppe eine entsprechende Benachrichtigung. In Gruppen mit mehr als 32 Mitgliedern bleibt das Nutzungsrecht des @alle-Kommandos den Admins vorbehalten. Nach wie vor lassen sich aber auch diese Benachrichtigungen auf Wunsch stummschalten.

Weiter gibt’s Neuerungen an der Abstimmungsfunktion. Bei dieser kann neu eine Laufzeit für die Abstimmung definiert werden. Ist diese abgelaufen, sind keine weiteren Antworten mehr möglich. Dazu kommt die Option, Antworten anonym einzureichen.


Ausserdem kann neu aus einer Gruppe heraus eine ähnliche Gruppe erstellt werden, womit sich das mühsame Hinzufügen von Kontakten zumindest teilweise erübrigt. Die Funktion findet sich in den Gruppeninfos. Nach einem Klick auf "ähnliche Gruppe erstellen" gelangt man direkt in den gewohnten Modus für das Erstellen einer neuen Gruppe, in der die bestehenden Mitglieder jedoch bereits hinzugefügt sind. Bevor die Gruppe eröffnet wird, lassen sich einzelne Mitglieder nach Wunsch entfernen oder hinzufügen. (win)


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