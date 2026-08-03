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Tecno präsentiert Konzept für randloses Smartphone
Quelle: Tecno via Engadget

Tecno präsentiert Konzept für randloses Smartphone

Im Rennen um den dünnsten Display-Rand bringt der chinesische Hersteller Tecno ein neues Konzeptgerät ins Spiel, das an der kommenden IFA zu sehen sein soll.
3. August 2026

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Die Smartphone-Industrie strebt seit Jahren danach, Geräte mit möglichst randlos abschliessendem Display zu entwickeln. Die sogenannten Bezels werden denn auch immer schmaler, sind aber bei bisherigen Modellen nach wie vor vorhanden: Bei aktuellen Flagship Modellen, etwa von Apple und Samsung, belegt das Display um die 90 Prozent der gesamten Vorderfläche; bei Xiaomi und Honor sollen es sogar 95 Prozent sein. Jetzt hat der chinesische Handy-Hersteller Tecno im Vorfeld der IFA 2026 ein Konzept-Smartphone angetönt, das laut eigenen Angaben als "Industry-First" einen Null-Millimeter-Rand bietet.


Das Null-Millimeter-Konzeptgerät nennt sich "Tecno Borderless Concept" und ist laut den Herstellern dank verschiedener technischer Neuerungen möglich, darunter neuartiges Stacking der internen Komponenten, neue Display-Packaging-Technologien und ein strukturelles Re-Engineering. Gemäss Renderings, die in verschiedenen Newsbeiträgen aufgetaucht sind, ist allerdings doch ein ganz kleiner Rand sichtbar, und auf eine unter dem Display verborgene Frontkamera scheint der Hersteller verzichten zu wollen. Ob das Gerät jemals die Marktstreife erlangt, steht in den Sternen. Und wenn es tatsächlich auf den Markt kommen sollte, wohl primär in China, denn Tecno ist nicht dafür bekannt, seine Modelle auch in den USA und in Europa anzubieten. (ubi)



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