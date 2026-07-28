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Schweiz auf Spitzenplatz bei 5G-Nutzung
Quelle: Depositphotos

Schweiz auf Spitzenplatz bei 5G-Nutzung

Schweizer Mobile-Internet-Nutzer führen mit ihren Geräten Performance-Tests der Datenverbindung mit dem höchsten Anteil unter 10 untersuchten Ländern auf dem 5G-Netz durch.
28. Juli 2026

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Das französische Unternehmen Nperf, spezialisiert auf Internetleistungstests, teilt seine Resultate gerne der Öffentlichkeit mit. So wurden unter anderem 10 europäische Länder daraufhin analysiert, wie viele Tests im mobilen Internet über 5G gelaufen sind. Einmal mehr belegt die Schweiz auch in dieser Kategorie den Spitzenplatz: Hierzulande erfolgten 48,4 Prozent der Mobile-Internet-Geschwindigkeitstests auf dem 5G-Netz. Gemessen wurde von Januar bis Juli 2026.


Dicht hinter der Schweiz folgt Österreich mit 48,2 Prozent, der Dritte auf dem Siegerpodest ist Deutschland mit 46,8 Prozent. Die anderen Länder liegen etwas deutlicher zurück, wenn auch mit einem nach wie vor sehr ansehnlichen Anteil an 5G-Tests: Portugal, Frankreich und fünf weitere Länder Liegen über der 40-Prozent-Marke. Gemäss Nperf zeigt das Ranking erstens, dass die 5G-Technologie sich zunehmend verbreitet. Zweitens weisen die Ergebnisse nach, dass die Verbreitung in den untersuchten Ländern homogen erfolgt. Der Abstand zwischen dem Spitzenreiter Schweiz und dem Schlusslicht Kroatien beträgt gerade einmal 8,1 Prozentpunkte. (ubi)
(Quelle: Nperf)
(Quelle: Depositphotos)


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