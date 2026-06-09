Streaming-Performance zur WM: Schweiz auf Platz 2

Nperf, bekannt für Internet-Geschwindigkeitstests, hat die Leistung von Streaming-Anbietern aus Ländern untersucht, die an der Fussball-WM 2026 teilnehmen, und daraus einen Leistungsindex der 20 Besten abgeleitet. Mit einem Index von 91,3 Prozent belegt die Schweiz in diesem Ranking den zweiten Rang. Mit leichtem Vorsprung liegen die USA mit 91,4 Prozent auf dem Spitzenplatz, Dritter ist Frankreich mit 90,6 Prozent. Für den Index misst Nperf
, wie zuverlässig Videos in 720p, 1080p und 2160p über Festnetzanschlüsse wiedergegeben werden. Als Basis dienen Messdaten von Januar bis Mai 2026.
Der Schweizer Wert von 91,3 Prozent bedeute in der Regel ein komfortables Videoerlebnis, hält Nperf fest. Unterschiede zur Spitze zeigen sich demnach vor allem bei 4K-Inhalten, Live-Sport oder hoher Auslastung am Abend. Das Ranking mache zudem deutlich, das hohe Downloadraten die Streaming-Qualität allein nicht erklären. Andere Faktoren wie Latenz, Stabilität, Netzkapazität, Interkonnektionen und Nähe zu CDN-Infrastrukturen prägen das Nutzererlebnis ebenfalls.
Den letzten Platz in der Top 20 belegt Saudiarabien mit einem Index von 80,8 Prozent. Der Abstand zum Spitzenreiter USA beträgt jedoch nur 10,6 Punkte. Das Feld liege eng beieinander, hält der Testanbieter fest – die führenden Länder würden primär durch bessere Konstanz auffallen.
(ubi)