Umkämpfter Schweizer Streaming-Markt

Netflix bleibt laut einer Analyse von Justwatch mit einem Marktanteil von 23 Prozent die meistgenutzte Streaming-Plattform in der Schweiz. Gegenüber dem Vorquartal verlor Netflix
jedoch drei Prozentpunkte und liegt nur noch zwei Prozentpunkte vor Disney+, das seinen Marktanteil bei 21 Prozent stabil halten konnte. Auf den weiteren Plätzen folgen Prime Video mit 17 Prozent Marktanteil und Apple
TV+ mit 13 Prozent. Während Prime Video im Vergleich zum Vorquartal zwei Prozentpunkte verlor, konnte Apple TV+ um einen Prozentpunkt zulegen. Im Jahresvergleich wuchs Apple TV+ sogar um vier Prozentpunkte und verzeichnete damit das stärkste Wachstum aller untersuchten Anbieter.
Auch Paramount+ konnte seinen Marktanteil im Jahresvergleich ausbauen und erreichte zuletzt 7 Prozent. Dagegen verlor die SRG-Plattform Play Suisse gegenüber dem Vorquartal zwei Prozentpunkte und kommt noch auf 6 Prozent Marktanteil. Ebenfalls bei 6 Prozent liegt Youtube Premium.
Insgesamt wird der Schweizer Markt laut Justwatch zunehmend vielfältiger. Die zehn grössten Plattformen vereinen zwar den Grossteil der Nutzung auf sich, mittelgrosse und kleinere Anbieter erreichen zusammen jedoch bereits 26 Prozent Marktanteil.
Die Auswertung basiert auf gut 800'000 Streaming-Interaktionen von Schweizer Nutzern zwischen Januar und März 2026, die über die Website und Apps von Justwatch erfasst wurden.
(mw)