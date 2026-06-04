cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Umkämpfter Schweizer Streaming-Markt
Quelle: Justwatch

Umkämpfter Schweizer Streaming-Markt

Netflix bleibt zwar Marktführer im Schweizer Streaming-Markt, hat im ersten Quartal 2026 aber an Boden verloren. Am stärksten wächst Apple TV+, während Disney+ den Abstand zur Spitze verkürzt.
4. Juni 2026

     

Netflix bleibt laut einer Analyse von Justwatch mit einem Marktanteil von 23 Prozent die meistgenutzte Streaming-Plattform in der Schweiz. Gegenüber dem Vorquartal verlor Netflix jedoch drei Prozentpunkte und liegt nur noch zwei Prozentpunkte vor Disney+, das seinen Marktanteil bei 21 Prozent stabil halten konnte. Auf den weiteren Plätzen folgen Prime Video mit 17 Prozent Marktanteil und Apple TV+ mit 13 Prozent. Während Prime Video im Vergleich zum Vorquartal zwei Prozentpunkte verlor, konnte Apple TV+ um einen Prozentpunkt zulegen. Im Jahresvergleich wuchs Apple TV+ sogar um vier Prozentpunkte und verzeichnete damit das stärkste Wachstum aller untersuchten Anbieter.

Auch Paramount+ konnte seinen Marktanteil im Jahresvergleich ausbauen und erreichte zuletzt 7 Prozent. Dagegen verlor die SRG-Plattform Play Suisse gegenüber dem Vorquartal zwei Prozentpunkte und kommt noch auf 6 Prozent Marktanteil. Ebenfalls bei 6 Prozent liegt Youtube Premium.


Insgesamt wird der Schweizer Markt laut Justwatch zunehmend vielfältiger. Die zehn grössten Plattformen vereinen zwar den Grossteil der Nutzung auf sich, mittelgrosse und kleinere Anbieter erreichen zusammen jedoch bereits 26 Prozent Marktanteil.

Die Auswertung basiert auf gut 800'000 Streaming-Interaktionen von Schweizer Nutzern zwischen Januar und März 2026, die über die Website und Apps von Justwatch erfasst wurden. (mw)
(Quelle: Justwatch)
(Quelle: Justwatch)


Weitere Artikel zum Thema

Netflix-Werbeabo kommt in die Schweiz

 15. Mai 2026 - Netflix will sein werbefinanziertes Abo ab 2027 auch in der Schweiz anbieten. Einen Preis und die genauen Konditionen für den hiesigen Markt nennt der Streamingdienst noch nicht.

Paramount+ lanciert werbeunterstütztes Abo in der Schweiz

 24. März 2025 - Der Streaming-Anbieter Paramount+ hat zwei neue Abo-Optionen für die Schweiz angekündigt – ein Premium-Abo und ein werbeunterstütztes Basis-Abo für 7.90 Franken pro Monat.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
«Run Anything Anywhere» klingt gut - aber was bedeutet das?
Informatik als Handwerk: Praxisnahe ICT‑Weiterbildungen an der STFW
Digitale Souveränität - fünf Handlungsempfehlungen
IBM FlashSystem 2026: Der schnelle Speicher mit KI-Immunsystem
Vom Dokument zur Entscheidungsplattform
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER