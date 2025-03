Paramount+ lanciert werbeunterstütztes Abo in der Schweiz

Aktuell ist der Streaming-Anbieter Paramount+ mit einem Abo in der Schweiz präsent, das es für 12 Franken pro Monat oder 120 Franken jährlich gibt. Nun aber soll das Angebot ausgebaut werden. Wie Paramount+ erklärt, wird per 26. März zusätzlich zum Standard-Abo auch ein Premium-Abo verfügbar. Dieses verspricht für 17.90 Franken pro Monat oder 161 Franken pro Jahr Video- und Audioqualität in 4K UHD, HDR10, Dolby Vision und Dolby Atmos.Im Sommer dann soll mit dem Basis-Abo eine weitere Option bereitstehen. Dieses wird monatlich 7.90 Franken (bzw. 71 Franken pro Jahr) kosten, ist allerdings durch Werbung unterstützt und bietet Content in Full-HD. Nebst der Schweiz wird das mehrstufige Abo-Modell auch in Deutschland und Österreich lanciert. Bereits verfügbar ist es in Kanada, Australien, Grossbritannien und Irland. (mw)