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iOS 27 Developer Beta 4 weist auf 'Batterien' hin
Quelle: Talks Daily Tech

iOS 27 Developer Beta 4 weist auf "Batterien" hin

Textstrings im Code der neuesten iOS-27-Beta für Entwickler erwähnen nicht bloss einen Akku, sondern Batterien in der Mehrzahl. Vor allem das erwartete faltbare iPhone könnte, wie vergleichbare Modelle anderer Anbieter, mit zwei Batterien arbeiten.
22. Juli 2026

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Apple hat soeben die vierte Betaversion von iOS 27 für Entwickler veröffentlicht. Das auf Apple-Themen spezialisierte Magazin "Macworld" hat den Code unter die Lupe genommen und darin den Begriff "Batterien" (statt "Batterie") im Zusammenhang mit einem iPhone entdeckt. Der Code enthalte demnach Hinweise auf Health Monitoring und Authentifizierung für mehrere Batterien. "Macworeld" schliesst daraus, dass dies wohl besonders für das erwartete faltbare iPhone von Interesse sein dürfte.


Konkret geht es zum Beispiel um den Textstring "the batteries in this iPhone are performing as expected". Eine weitere Referenz auf mehrere Batterien lautet "the health of the batteries in this iPhone has significantly degraded". Darüber hinaus soll es einen Hinweis auf eine Situation geben, bei der eine der Batterien womöglich kein Original-Apple-Bauteil sein könnte. Laut dem Artikel könnte man erwarten, dass das faltbare "iPhone Ultra" je eine Batterie unter beiden Seiten des aufgefalteten Displays beherbergt. Dies sei auch bei Foldables anderer Hersteller der Fall. (ubi)


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