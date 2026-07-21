Migros ist der beliebteste Schweizer Detailhändler







Unterschiede zeigen sich jedoch in den Sprachregionen. Zwar führt die Migros das Zufriedenheitsranking sowohl in der Deutsch- als auch in der Westschweiz an, doch während in der Deutschschweiz die Drogerie Müller mit 7.2 weit vorne liegt, ist es in der Westschweiz mit ebenfalls 7.2 Punkten hingegen Decathlon. Westschweizerinnen und Westschweizer sind überdies etwas zufriedener mit Denner (7.2 statt 7.1 Punkte). In der Deutschschweiz erhalten laut moneyland.ch wiederum Brack.ch, Ochsner Sport und Ottoʼs merklich bessere Wertungen. Migros hat die zufriedensten Kundinnen und Kunden im Schweizer Detailhandel. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von moneyland.ch. Migros erreicht demnach 7.6 Punkte, was der Note "gut" entspricht. Mit einem sehr knappen Abstand folgen jedoch direkt Coop und Digitec Galaxus mit jeweils 7.4 Punkten. Ikea, Lidl Schweiz und Landi belegen die nächsten Ränge (je 7.2 Punkte).Unterschiede zeigen sich jedoch in den Sprachregionen. Zwar führt die Migros das Zufriedenheitsranking sowohl in der Deutsch- als auch in der Westschweiz an, doch während in der Deutschschweiz die Drogerie Müller mit 7.2 weit vorne liegt, ist es in der Westschweiz mit ebenfalls 7.2 Punkten hingegen Decathlon. Westschweizerinnen und Westschweizer sind überdies etwas zufriedener mit Denner (7.2 statt 7.1 Punkte). In der Deutschschweiz erhalten laut moneyland.ch wiederum Brack.ch, Ochsner Sport und Ottoʼs merklich bessere Wertungen.

Auffällig ist laut dem Online-Vergleichsdienst zudem, dass Männer Detailhändler gemäss der Umfrage kritischer als Frauen bewerten. Mit jedem Detailhändler zeigen sich Frauen demnach zufriedener als Männer. Die einzige Ausnahme stellt Denner dar. Der Discounter erhält sowohl von Frauen als auch von Männern 7.1 Punkte.



Die Ergebnisse basieren auf einer repräsentativen Umfrage, die das Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag von moneyland.ch Anfang 2026 durchgeführt hat. Es wurden 1500 Personen aus der Deutsch- und Westschweiz nach ihrer Zufriedenheit mit verschiedenen Detailhändlern gefragt. Sie konnten auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht zufrieden) bis 10 (sehr zufrieden) antworten. (sta)

