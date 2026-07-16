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Batterien in Smartwatches von Austauschpflicht ausgenommen
Quelle: Depositphotos

Batterien in Smartwatches von Austauschpflicht ausgenommen

Verbraucher müssen in der EU nicht in der Lage sein, Batterien bei Smartwatches oder Fitnesstrackern selbst zu ersetzen. Die EU Kommission hat die zugrundeliegenden Leitlinien entsprechend angepasst.
16. Juli 2026

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In der EU müssen Gerätebatterien austauschbar sein, dies gilt allerdings nicht ausnahmslos für alle Produkte. Wie diese Woche beschlossen wurde, sind mitunter Smartwatches, Fitness Tracker oder elektrisches Spielzeug von der Regelung ausgenommen.

Gemäss der Batterieverordnung müssen Batterien in Produkten, die in der EU verkauft werden, für Verbraucher grundsätzlich austauschbar sein. Ausnahmen gibt es dann, wenn das Öffnen eines Geräts Sicherheitsrisiken mit sich bringen könnte oder wenn technische Grenzen einen Zugang durch den Verbraucher unrealistisch machen. So gibt es bereits Ausnahmen für medizinische Produkte oder elektrische Zahnbürsten. Bei solchen Produkten müssen Batterien lediglich von unabhängigen Fachkräften ausgetauscht werden können, nicht aber von den Verbrauchern selbst.


Das Europäische Parlament und der Rat haben nun zwei Monate Zeit, um Widerspruch einzulegen. Gibt es keine Einwände, tritt die neue Regelung nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft. (rd)


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