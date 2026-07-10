Neuer OLED-Display-Standard DisplayHDR True Black 1400 vorgestellt

Mit DisplayHDR True Black 1400 hat die Video Electronics Standards Association, kurz VESA, einen neuen Standard für hochwertige OLED-Displays vorgestellt. Gemäss den Spezifikationen verlangt DisplayHDR True Black 1400, dass die Geräte einen Spitzenhelligkeitswert von 1400 cd/m2. Dazu dürfen die Bildschirme maximale Schwarzwerte von 0,0005 cd/m2 aufweisen. Bei der Vollbild-Helligkeit wurde der Minimalwert bei 700 cd/m2 festgelegt.Im Vergleich zum 2021 veröffentlichten Vorgängerstandard DisplayHDR True Black 600 wurden die Spitzenhelligkeit von 600 auf 1400 cd/m2 angehoben und die Vollbildhelligkeit verdoppelt. Der Schwarzwert blieb hingegen unverändert und betrug bereits damals 0,0005 cd/2.Erste Displays, die DisplayHDR True Black 1400 unterstützen, sollen bereits im kommenden Monat an der Bilibili World 2026 in Shanghai vorgestellt werden. An der Messe will Lenovo mit dem Modell Yoga Pro auch bereits ein erstes Notebook zeigen, dessen Display die Zertifizierung erlangt hat. (rd)