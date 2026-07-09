Microsoft veröffentlicht TypeScript 7.0

Nach einer monatelangen Preview-Phase hat Microsoft
nun die Version 7.0 der JavaScript-Implementierung TypeScript veröffentlicht. Wie der Konzern in einem Blog Post berichtet
, soll der neue Release gegenüber der Vorgängerversion um den Faktor 10 schneller geworden sein.
Die hohe Performance zeigt sich laut Microsoft auf verschiedenen Ebenen. So sind die Kompilierzeiten mit verschiedenen Beispiel-Code-Sets mit TypeScript 7.0 zwischen 7,7 und 11,9 Mal schneller. Auch vermag die neue TypeScript-Version diverse Aufgaben nun parallel durchzuführen, inklusive Parsing oder Type-Checking. Trotz der diversen Neuerungen soll TypeScript 7.0 mit der Vorgängerversion komplett kompatibel sein, und Microsoft verspricht, dass Code der sich mit TypeScript 6.0 kompilieren liess, dies auch mit der 7.0er Version vermag. TypeScript 7.0 bietet mitunter einen verbesserten Watch Mode oder Unterstützung für VS Code über eine neue Erweiterung. Eine komplette Auflistung aller Neuerungen findet sich im verlinkten Blog-Beitrag.
TypeScript 7.0 kann via Visual Studio Marketplace
bezogen werden, lässt sich aber via Node Package Manager installieren.
(rd)