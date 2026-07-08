Nothing bringt In-Ear-Kopfhörer Ear (3a) zum Tiefpreis

Der Londoner Smartphone- und Kopfhörer-Hersteller Nothing
präsentiert eine neue Generation seiner Ohrstöpsel: Das Produkt nennt sich Nothing Ear (3a) und richtet sich laut der Mitteilung "an eine Generation, für die Technologie Ausdruck der eigenen Persönlichkeit ist". Den optimalen Selbstausdruck soll die als mutig bezeichnete Farbpalette gewährleisten. Die In-Ear-Kopfhörer sind in Schwarz und Weiss, in einem "neu abgestimmten Gelb" sowie in knalligem Pink erhältlich. Der Preis von 89 Franken darf angesichts der gebotenen Features als günstig bezeichnet werden.
Eines dieser Features ist der integrierte Flash-Speicher mit 32 MB Kapazität. Damit sollen sich "Audiomomente" direkt über die Buds festhalten lassen – die Funktion nennt sich Audio Snapshot und kann zum Beispiel laufende Medieninhalte sofort als Clip speichern; als Beispiel nennt der Hersteller einen Ausschnitt einer Online-Vorlesung oder eine Sprachnachricht. Dazu müssen beide Buds gleichzeitig gedrückt werden. Mit Call Recording lassen sich zudem Anrufe und Meetings direkt über die Ohrhörer aufzeichnen. Synchronisiert wird mit der Nothing X App, die die Aufnahmen wiedergeben, bearbeiten und transkribieren kann. Sobald eine Aufnahme aktiv ist, werden alle Beteiligten per Hinweis informiert.
Das technische Herzstück der Buds ist ein neu entwickelter dynamischer 12-mm-Treiber, mit dem sich bis zu 5 dB kräftigerer Bass generieren lässt als bei der vorherigen Generation. Nothing Ear (3a) ist für Hi-Res Audio Wireless zertifiziert und unterstützt Audioübertragung bis 24 Bit/96 kHz. Des Weiteren bieten die neuen Buds statisches Spatial Audio sowie aktive Geräuschunterdrückung (ANC) mit verbessertem Algorithmus bis zu 45 dB im Bereich zwischen 400 und 2000 Hz. Die Wiedergabezeit beträgt laut Hersteller bei ausgeschalteter ANC bis zu 10 Stunden. Das Ladecase soll weitere 45 Stunden Strom liefern. Wird die ANC aktiviert, bieten die Buds bis zu 6 Stunden Wiedergabe.
(ubi)