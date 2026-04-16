Nothing lanciert Warp-App für das Teilen von Inhalten

Der Smartphone-Hersteller Nothing
, der gerade im März seine Gerätefamilie der vierten Generation vorgestellt hat, will den Geräte-übergreifenden Austausch von Dateien vereinfachen. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen mit Warp eine neue App vorgestellt. Wie der Hersteller mitteilt, soll Warp das nahtlose Senden von Dateien, Links, kopierten Texten und Bildern zwischen Geräten ermöglichen. Inhalte sollen sich in beide Richtungen innert Sekunden übertragen lassen, ohne dass dafür E-Mail, eine Messaging-App oder ein Kabel benötigt wird.
Auf dem PC wird Warp zunächst als Browser-Erweiterung für Chromium-basierte Browser via Chrome Web Store installiert, wobei aktuell die Betriebssysteme Windows, MacOS und Linux unterstützt werden. Sodann wird ein QR-Code gescannt und die App wird via Googles Play Store heruntergeladen. Auf dem Smartphone wird Warp über das Android-Teilen Menü bereitgestellt. Sobald beide Geräte mit demselben Google-Konto-Verbunden sind, wird der Content-Austausch ermöglicht.
(rd)