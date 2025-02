Aufgebohrtes Kamerasystem im Nothing Phone (3a)

Am 4. März wird Nothing die neue Phone (3a) Serie vorstellen und hat dazu Details zur Kamera durchscheinen lassen. Die Londoner betonen, dass bei der 3a-Serie ein professionelles Kamerasystem mit einer 50-MP-Periskopkamera mit 3-fachem optischem Zoom, einem 6-fachem In-Sensor-Zoom und 60-fachem Ultrazoom zum Einsatz kommt. Versprochen werden damit etwa Makro- und Portrait-Aufnahmen auf Flaggschiff-Niveau. Und selbstverständlich sind KI-Helfer, etwa zur Schärfenoptimierung und fürs Tone Mapping, an Bord.Damit soll die 3a-Serie das Vorgängermodell 2a bezüglich Fotoqualität in den Schatten stellen, die 50-MP-Hauptkamera könne etwa 64 Prozent mehr Licht auf Pixeleben einfangen, was, auch bei schlechtem Licht, zu mehr Tiefe, Detailreichtum und weniger Bildrauschen führen soll. (win)