Am 4. März kommt ein neues Nothing Phone

Der Smartphone-Hersteller Nothing hat auf X einen Teaser veröffentlicht , wonach am 4. März 2025 um 10 Uhr UTC ein neues Modell angekündigt wird. Mittlerweile ist der Teaser auch auf der Nothing-Website gelandet. Weitere Informationen, ausser dem Slogan "Power in Perspective", liefert der Post nicht, aber es finden sich gegen 200 Kommentare dazu. So meint @Technerd_9: "It's a big one", während @techiboy096 spekuliert, es werde sich wohl um ein Nothing Phone (3a) handeln, er hätte aber lieber das Nothing Phone (3). Zur Erinnerung: Der Launch des Nothing Phone (2) liegt bereits gegen zwei Jahre zurück. "Neowin" spekuliert ebenfalls . Die gezeigte Kombination aus Kreis und länglicher Pillenform könnte demnach ein Dreifach-Kamera-Setup andeuten. Dies wäre für Nothing eine Premiere, bisher gab es maximal zwei Kameras. Weiter sei auf Geekbench schon im November 2024 ein neues Gerät von Nothing aufgetaucht, bezeichnet als A059, das mit einem Snapdragon 7s Gen 3 ausgestattet ist. Damals sprach man davon als Nothing Phone (3), es könnte am 4. März aber stattdessen auch ein Nothing Phone (3a) angekündigt werden. (ubi)