Nothing kündigt Phone 2a Plus an

Der viel gehypte Smartphone-Hersteller Nothing hat ein Upgrade für sein aktuelles Flaggschiff Nothing Phone 2a vorgestellt. Das Telefon wurde mit dem Zusatz Plus aber nur im Detail verbessert. So kommt das Nothing Phone 2a Plus mit einem etwas schnelleren SoC, dem Mediatek Dimensity 7350 Pro mit 3,0 GHz anstelle des Mediatek Dimensity 7200 Pro mit 2,8 GHz. Ausserdem hat Nothing die Ladegeschwindigkeit ein wenig erhöht, so dass via Kabel neu bis zu 50 anstatt 45 Watt Strom ins Telefon fliessen.Ansonsten entsprechen laut "Engadget" die Spezifikationen denjenigen des aktuellen Nothing Phone 2a – sowohl was die Kameras angeht wie auch den Akku. Immerhin: Das Plus-Modell kriegt man in zwei Farben, nämlich in grau und schwarz. Zum Verkaufsstart in Europa ist noch nichts bekannt, spekuliert wird aber, es könnte September werden. Der Preis dürfte dem des aktuellen Modells entsprechen, dass mit 12/256 GB für rund 400 Franken lanciert wurde. (mw)