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Microsoft will Xbox-Discs digitalisieren
Quelle: Depositphotos

Microsoft will Xbox-Discs digitalisieren

Microsoft dürfte bei Xbox-Spielen einen Zwischenweg zwischen Disc und digitaler Lizenz vorbereiten. Eine neue Funktion soll physische Spiele in digitale Berechtigungen umwandeln, die aber weiterhin an den Datenträger gebunden bleiben.
3. Juli 2026

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Microsoft testet offenbar eine Disc-to-Digital-Funktion für Xbox-Spiele. Das berichtet "The Verge" (Paywall) unter Berufung auf Insider. Sony hatte bereits angekündigt, ab Januar 2028 keine Playstation-Spiele mehr auf Disc zu veröffentlichen ("Swiss IT Magazine" berichtete). Microsoft dürfte physische Datenträger zwar ebenfalls zurückfahren, will Besitzern bestehender Disc-Sammlungen aber offenbar einen digitalen Weg offenlassen.

Hinweise auf die Disc-to-Digital-Funktion seien bereits im Mai im Code der Xbox-PC-App aufgetaucht. Inzwischen sollen Xbox-Mitarbeiter mit internen Tests begonnen haben. Unterstützt werden dem Bericht zufolge nur Discs für Xbox One und Xbox Series X. Spiele für Xbox 360 oder die ursprüngliche Xbox sollen nicht funktionieren.


Für die digitale Lizenz müssen Nutzer eine kompatible Disc einlegen, das Spiel installieren und starten. Die Berechtigung wird über ein Microsoft-Konto vergeben, bleibt aber an die Disc gebunden. Wird der Datenträger weitergegeben oder mit einem anderen Xbox-Profil genutzt, wandert auch die Berechtigung mit. (dow)


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