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Sony beendet Produktion von Playstation-Spielen auf Disc
Quelle: Sony

Sony beendet Produktion von Playstation-Spielen auf Disc

Sony will ab Januar 2028 keine Playstation-Spiele mehr auf physischen Medien veröffentlichen. Bereits heute geht der Löwenanteil der Games in digitaler Form über den Tisch.
2. Juli 2026

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Der japanische Elektronikriese Sony hat angekündigt, die Produktion von Playstation-Spielen auf Disc einzustellen. Wie der Konzern in einem Blog Post mitteilt, werden ab Januar 2028 keine Spiele-Discs mehr produziert und die Titel werden ausschliesslich via Playstation Store und den Handel in digitaler Form angeboten. Der Schritt habe keine Auswirkungen auf bereits erschienene Titel oder auf solche, die vor dem Stichtag auf Disc erscheinen werden.

Seitens der Marktbeobachter war der Schritt seit Längerem erwartet worden, zumal diverse Gründe dafür vorliegen. So ist der Verkauf von Spielen auf Medien seit Jahren rückläufig. Hinzu kommt, dass auch die Produktion von Blu-Ray-Laufwerken eingebrochen ist. Mittlerweile werden denn auch 85 Prozent der PS-Spiele in digitaler Form erworben und ausserhalb des Spielkonsolenmarktes, also auf dem PC oder Mobilgeräten, werden bereits heute quasi sämtliche Inhalte digital erworben.


Sonys Entscheidung findet allerdings nicht allerorts Freunde. So führen die Verfechter der Spiele-Distribution auf Disc ins Feld, dass es beim physischen Kauf nicht passieren kann, dass einem erworbene Titel aus urheberrechtlichen Gründen wieder entzogen werden. Auch dürfte der Handel mit gebrauchten Spielen über kurz oder lang zum Erliegen kommen.

Wie Sony Interactive Entertainment gegenüber dem "Spiegel" bekräftigt, soll der Handel für den Konzern auch künftig ein wichtiger Partner bleiben. Spieler könnten auch in Zukunft digitale Spieleformate sowie Playstation-Store-Guthabenkarten bei lokalen Händlern erwerben, um digitale Einkäufe im Playstation-Store zu tätigen. Dazu biete man bereits heute etwa Spielcodes an, die Hardware-Produkten oder Collector's Editions beliegen. (rd)


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