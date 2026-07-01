Tiktok, aber schlau: NotebookLM kann vertikale Kurzvideos generieren

Googles KI-Dienst NotebookLM, vor allem bekannt fürs Generieren von Podcast-ähnlichen Audioformaten, bekommt ein neues Feature. Neu beherrscht das KI-Tool auch die Generierung von maximal 60 Sekunden langen, vertikalen Videos. Das Format orientiert sich recht klar an den bekannten Kursvideos von Instagram, Tiktok und Youtube Shorts. Google
betont, dass es aber auch beim neuen Feature immer noch um seriöse Informationsvermittlung geht. "Doom Scrolling, aber auf lehrreiche Weise", wie es formuliert wird.
Das Feature soll zeitnah für alle Free-Accounts zum Ausprobieren zur Verfügung stehen, jedoch mit stark limitierten Möglichkeiten respektive Tokens. Für das ungebremste Generieren informativer KI-Tiktoks ist eine Google AI Ultra and Pro Subscription nötig.
(win)